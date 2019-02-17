Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Рейнджерс» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:5. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы.
Малкин оформил дубль во втором матче подряд. Всего на счету 32-летнего нападающего 61 очко (18 шайб + 43 передачи).
В турнирной таблице Восточной конференции «Пингвинз» занимают восьмое место, набрав 69 очков. «Рейнджерс» идут 12-ми, имея в активе 58 очков.
17 февраля «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей отличился россиянин Никита Кучеров. 25-летний хоккеист также отметился голевой передачей.
Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата, набрав 94 очка (27 шайб, 67 передач).