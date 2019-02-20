Прямой эфир

Названы три звезды игрового дня в НХЛ

0
Фото: REUTERS/Steve Mitchell/USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Райан О’Райли, Райан Миллер и Джонатан Юбердо стали звездами игрового дня в национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Так, первой звездой дня назвали нападающего «Сент-Луиса» Райана О’Райли, забросившего победную шайбу в ворота «Торонто» (3:2 ОТ). Как сообщает RT, победу команде также принесли шайбы Джейдена Шварца, Котона Парэйко. Владимир Тарасенко впервые за 12 последних игр не набрал очков. Иван Барбашев также результативными действиями не отметился. Как пишет «Спорт-Экспресс», команда «Сент-Луиса» установила новый клубный рекорд — 11 побед подряд. 

Второй звездой дня стал голкипер «Анахайма» Райан Миллер, который отразил 31 бросок и оформил шат-аут в матче против команды «Миннесоты» (4:0).

Третьей звездой дня в НХЛ назвали форварда «Флориды» Джонатана Юбердо, сумевшего оформить дубль и отдать голевую передачу в матче с «Баффало» (4:2), пишет «Газета.ру».

19 февраля сообщалось, что российский форвард ХК «Тампа» Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ по итогам гостевого матча с «Коламбусом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США на матче НХЛ шайба чуть не пробила голову комментатору
Тарасенко набрал 400 очков в НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017