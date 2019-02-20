Названы три звезды игрового дня в НХЛ

Райан О’Райли, Райан Миллер и Джонатан Юбердо стали звездами игрового дня в национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Так, первой звездой дня назвали нападающего «Сент-Луиса» Райана О’Райли, забросившего победную шайбу в ворота «Торонто» (3:2 ОТ). Как сообщает RT, победу команде также принесли шайбы Джейдена Шварца, Котона Парэйко. Владимир Тарасенко впервые за 12 последних игр не набрал очков. Иван Барбашев также результативными действиями не отметился. Как пишет «Спорт-Экспресс», команда «Сент-Луиса» установила новый клубный рекорд — 11 побед подряд.

Второй звездой дня стал голкипер «Анахайма» Райан Миллер, который отразил 31 бросок и оформил шат-аут в матче против команды «Миннесоты» (4:0).

Третьей звездой дня в НХЛ назвали форварда «Флориды» Джонатана Юбердо, сумевшего оформить дубль и отдать голевую передачу в матче с «Баффало» (4:2), пишет «Газета.ру».

19 февраля сообщалось, что российский форвард ХК «Тампа» Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ по итогам гостевого матча с «Коламбусом».