В США на матче НХЛ шайба чуть не пробила голову комментатору

В США на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) между Tampa Bay Lightning и Columbus Blue Jackets комментатор Пьер Макгуайр едва не получил удар шайбой по голове.

На видео, появившемся в Сети видно, как спортивный снаряд проносится в нескольких сантиметрах от лица мужчины. Шайба пролетела дальше, не задев его, и разбила камеру оператору.

На кадрах также можно заметить, что Пьер находился недалеко от ледовой арены без защитного снаряжения, что нарушает требования безопасности.

18 февраля сообщалось, что в Новосибирске во время матча скончался игрок одной из любительских хоккейных команд. Мужчина стоял на воротах, но вскоре почувствовал недомогание во время игры. Медики, которые дежурили на матче, попытались помочь ему, но не смогли его спасти.