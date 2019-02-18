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Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Новосибирске во время матча скончался игрок одной из любительских хоккейных команд. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области.

Инцидент произошел накануне в ходе любительского матча на арене «Родник» в Калининском районе города. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

По данным «Тайга.инфо», скончался 55-летний Андрей Горохов из хоккейного клуба «Ударник». Как отмечает «Газета.ру», мужчина стоял на воротах. Он почувствовал недомогание во время игры. Медики, которые дежурили на матче, попытались помочь ему, но не смогли его спасти.

27 ноября сообщалось, что из-за проблем с сердцем в возрасте 21 года умер хоккеист Кристиан Лунтер, выступавший за словацкий «Прешов».

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