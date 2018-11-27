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В Словакии скончался 21-летний хоккеист

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Фото: Sport.sk
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Хоккеист Кристиан Лунтер, выступавший за словацкий «Прешов», умер в возрасте 21 года из-за проблем с сердцем, сообщил портал Sport.sk.

По словам главного тренера Славомира Шлеба, спортсмен чувствовал себя хорошо и провел игру в пятницу, 23 ноября.

При этом Шлеб не назвал точную причину смерти хоккеиста.

«Слышал, что он потерял сознание дома. Его сумели откачать, но уже в больнице Кристиан скончался. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — цитирует тренера RT.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Лунтер сыграл в 15 матчах. Ранее поучаствовал в 40 матчах юниорской лиги в Чехии.

18 ноября сообщалось, что 19-летний футболист итальянского клуба «Мартина» был найден мертвым в своем доме.

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