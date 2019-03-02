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Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Dennis Schneidler
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча завершилась со счетом 3:1. Победную шайбу во встрече забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин. Результативную передачу на свой счет записал форвард гостей Евгений Кузнецов. Овечкин стал лучшим игроком матча.

На счету Овечкина в текущем сезоне 75 (45 шайб + 30 передач) очков. Кузнецов набрал 59 (17+41) баллов. Таким образом, Овечкин установил очередной рекорд. Он забросил 45 шайб в 10 сезонах, что стало уникальным достижением лиги.

6 февраля сообщалось, что Овечкин признан лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. На его счету 1180 очков. Хоккеист на один балл обошел рекорд своего бывшего одноклубника Сергея Федорова.

В другом матче «Филадельфия Флайерз» со счетом 6:3 обыграла «Нью-Джерси Девилз». Одну шайбу в составе победителей забросил защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал седьмым в сезоне, всего россиянин набрал 23 (7+16) очка.

Кроме того, шайба Владислава Наместникова не помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть «Монреаль Канадиенс» (2:4). В активе россиянина 24 (9+15) балла за результативность, передает «Газета.ру».

1 марта «Бостон Брюинз» прервал десятиматчевую победную серию «Тампы-Бэй Лайтнинг». Российский нападающий «молний» Никита Кучеров получил десятиминутный штраф.

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