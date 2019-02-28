Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

Это позволило россиянину набрать 104-е (30+74) очко в текущем сезоне и выйти на второе место по этому показателю в истории клуба. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска по своим воротам.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 102 очка. «Рейнджерс» расположился на 13-й строчке с 64 очками.

22 февраля Кучеров стал первым хоккеистом в нынешнем сезоне НХЛ, который заработал 100 очков.