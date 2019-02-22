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Кучеров первым в сезоне заработал 100 очков в НХЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым заработал 100 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и стал третьей звездой игрового дня. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Во время домашнего матча против «Баффало» (2:1 Б) Кучеров сделал восемь бросков, один из которых стал голевым, а также совершил один силовой прием. В игре он забросил 30-й гол и первым в текущем сезоне НХЛ заработал 100 очков (30 шайб + 70 результативных передач).

«Это был особенный момент. Мы играли хорошо и, что самое главное, набрали два очка», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Как пишет RT, Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров. На счету его ближайшего преследователя Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 92 балла.

Первой звездой дня назвали канадского форварда «Монреаля» Брэндана Галлахера, который в матче с «Филадельфией» (5:1) оформил хет-трик. Также он стал 123-м игроком в истории клуба, который смог забросить минимум три шайбы в одном матче.

Второй звездой дня стал американский голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, который отразил все 30 бросков в матче с «Оттавой» (4:0), уточняет «Газета.ру». 32-летний вратарь в 25-й раз за карьеру оформил шат-аут. До этого Шнайдер оставил ворота в неприкосновенности 1 ноября 2017 года, когда «Нью-Джерси» обыграл «Ванкувер» (2:0).

20 февраля сообщалось, что Евгений Малкин сравнялся с Дацюком по числу голевых передач в НХЛ.

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