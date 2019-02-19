Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард ХК «Тампа» Никита Кучеров стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам гостевого матча с «Коламбусом» (5:1), где забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В активе 25-летнего нападающего в нынешнем сезоне 99 очков (29 шайб и 70 результативных передач), пишет «Спорт-Экспресс». Он также является лидером бомбардирской гонки. Хоккеист также стал первой звездой матча «Тампа»­–«Коламбус», заработав пять очков двумя голами, пишет НСН.

«Кучеров — особенный игрок. В день, когда ты не показываешь лучшей игры, когда твоя команда не на высоте, на первый план вышел наш лидер», — заявил главный тренер команды Джон Купер. Он также отметил роль голкипера Андрея Василевского, отразившего 39 бросков из 40, пишет RT со ссылкой на USA Today.

Второй звездой дня стал американский форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт, который оформил хет-трик в матче с «Оттавой» (8:7) и сделал две результативные передачи, пишет «Газета.ру».

Третьей звездой дня назвали канадского нападающего «Сан-Хосе» Джо Торнтона, оформившего хет-трик в игре с «Бостоном» (5:6 ОТ).

В прошлый раз Кучеров становился первый звездой дня в НХЛ 15 февраля. В домашнем матче с «Далласом» (6:0) нападающий набрал четыре очка.