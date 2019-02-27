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Малкин в 11-й раз за карьеру в НХЛ забросил 20 шайб за сезон

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Фото: ТAСС/Zuma/Brent Clark
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Нападающий ХК «Питтсбург» Евгений Малкин забросил победную шайбу, ставшую для него 20-й в сезоне, в игре против «Коламбуса» 27 февраля. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Малкин добился такого результата в 11-й раз за карьеру. До него такого результата добивались Александр Овечкин (14 сезонов), Вячеслав Козлов (11 сезонов) и Сергей Федоров (13 сезонов).

В настоящее время на счету уроженца Магнитогорска Малкина 994 очка (390+604) в 841 матче Национальной хоккейной лиги. В нынешнем сезоне форвард провел 56 матчей, в которых забросил 20 шайб и сделал 44 результативные передачи.

Игра «Питтсбург»–«Коламбус» завершилась со счетом 5:2. У победителей встречи дубль оформил Джаред Макканн, по одной шайбе забили Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Евгений Малкин. У соперников по одной шайбе забросили Кэм Аткинсон и Оливер Бьеркстранд, пишет «Газета.ру».

20 февраля сообщалось, что Евгений Малкин сравнялся с Павлом Дацюком по числу голевых передач в НХЛ.

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