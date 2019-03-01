«Бостон» прервал победную серию «Тампы» Кучерова в НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 4:1. Таким образом, «Брюинз» прервали победную серию «молний», из десяти игр.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров полезными действиями не отметился. При этом он получил десятиминутный штраф.

28 февраля Кучеров сделал три результативные передачи в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Это помогло ему набрать 104-е (30+74) очко в текущем сезоне и выйти на второе место по данному показателю в истории клуба.

При этом «Тампа» сохранила лидерство в Восточной конференции (102 очка). «Бостон» расположился на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 85 баллов.



