Самолет с телом Малашенко прибыл в Москву

Самолет, на котором перевозили тело скончавшегося в Испании медиаменеджера Игоря Малашенко, приземлился в Москве. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил журналистам главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Теперь бюро «Ритуал» занимается всеми формальностями», — сказал Венедиктов «РИА Новости».

Похороны медиаменеджера пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище. Церемония прощания начнется в 13:00.

12 марта испанский суд разрешил транспортировать на родину тело Малашенко. Днем ранее расширенная токсикологическая экспертиза не выявила криминальной составляющей в смерти медиаменеджера.

Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Эксперты подтвердили, что он покончил с собой.

Его вдова Божена Рынска предположила, что смерть могла быть насильственной. Она отмечала, что ее муж не оставил предсмертной записки, а также «очень боялся суда и угроз». По утверждению Рынски, Малашенко находился в состоянии тяжелого судебного процесса по разделу имущества с бывшей женой Еленой.