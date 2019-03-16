На Украине предложили взыскать с России деньги за «земли Юрия Долгорукого»

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины. Об этом сообщили «РИА Новости».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией. 14 марта Киев осудил визит французской делегации в Крым, обвинив членов группы в неуважении к Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Данные телефонного опроса ВЦИОМа подтвердили, что около 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России.