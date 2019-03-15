Российский представитель в ООН рассказал о спасительной роли России для Крыма

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая 15 марта на встрече во всемирной организации в связи с пятилетием воссоединения Крыма и РФ, заявил, что Москва в 2014 году вынуждена была реагировать на форс-мажорные обстоятельства и спасать жителей полуострова с «тонущего корабля».

«Судьба Крыма оказалась предопределена курсом пришедшей к власти в результате госпереворота майданной команды, ее стремлением выдавить русскую идентичность с Украины», — цитирует дипломата ТАСС.

Полянский добавил, что Россия фактически спасла жителей Крыма с «тонущего корабля», который не перестал тонуть и по сей день.

15 марта министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с прибытием делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Крым на торжества, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

В этот же день Володин предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.