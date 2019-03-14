Украина осудила визит французской делегации в Крым

Киев осудил визит французской делегации в Крым, обвинив членов группы в неуважении к Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в четверг, 14 марта.

Во внешнеполитическом ведомстве возмутились поездкой представителей Франции, которые «проигнорировали принципы международного права» и украинское законодательство, за что в Киеве пригрозили санкциями.

«Осуществив несанкционированный визит на аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», — цитирует заявление министерства «РИА Новости».

В среду, 13 марта, в Крым прибыла французская делегация, в состав которой вошли члены парламента республики, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, а также представители муниципальных властей.

В рамках уже третьего по счету визита запланированы встречи с руководством Госсовета Крыма и членами молодежного парламента, а также посещение Французского воинского кладбища и культурного центра.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

14 марта стало известно, что примерно 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса ВЦИОМа.