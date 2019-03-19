Переобучение — свет: центры компетенций для работников получат 2 млрд

В 2019 году регионы получат из федерального бюджета 1,96 млрд рублей на повышение производительности труда на предприятиях. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Известия». Выделенные деньги пойдут на создание и обеспечение деятельности так называемых региональных центров компетенций (РЦК), отмечается в документе. Специалисты РЦК будут переобучать сотрудников организаций для сокращения издержек и увеличения их выручки. Однако опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются в эффективности РЦК — деньги могут просто раствориться. Кроме того, рядовые работники не будут заинтересованы повышать свою квалификацию без увеличения оклада. При этом в целом рост эффективности трудящихся в России необходим: это ускорит развитие экономики.

Ученье — свет

В 2019 году 36 регионов получат почти 2 млрд рублей на создание специализированных центров компетенций по переобучению сотрудников предприятий, которые принимают участие в реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Известия». Больше всего средств будет направлено в Татарстан и Пермский край — по 129,8 млн рублей. В Башкортостан, в Нижегородскую и Самарскую области — по 112,4 млн рублей. Меньше всего получат Бурятия, Крым, Кемеровская, Новгородская области и Ямало-Ненецкий автономный округ — по 21,9 млн рублей.

В Минфине вопрос «Известий» о том, с чем связано неравномерное распределение средств, переадресовали в Минэкономразвития. В пресс-службе этого министерства на вопрос «Известий» не ответили.

Выделенные 1,96 млрд рублей также будут направлены на общехозяйственные нужды: аренду и содержание помещений для центров компетенций, оплату услуг связи. Деньги пойдут и на оплату труда специалистов РЦК, и на взносы за них в социальные фонды.

Этих средств должно хватить на создание таких центров, уверен первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, подобные организации специализируются на «теории» и не несут значительных расходов на проведение фундаментальных исследований, не занимаются разработкой новых технологий для предприятий. На несколько десятков миллионов рублей в год можно арендовать помещение, укомплектовать его офисной техникой, платить зарплату специалистам. В то же время есть риск, что средства просто растворятся, предупредил эксперт. А ведь они могли бы помочь хотя бы частично решить более насущные социальные проблемы.

Центры должны повысить квалификацию сотрудников ключевых предприятий, у которых показатели производительности труда находятся на низком уровне, а влияние на экономику региона — высокое. По словам вице-президента «Опоры России» Дмитрия Пищальникова, создание РЦК необходимо, поскольку уровень компетенции сотрудников российских организаций отстает от мировых профессиональных стандартов. Сейчас выработка на одного трудящегося в России составляет всего $23 в час. В США этот показатель в три раза больше, отметил партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом более 50% основных фондов российских предприятий изношены: станки и коммуникации устарели, указал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по производительности труда отстает от стран «большой семерки» на 40 лет.

Справка «Известий» Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» рассчитан на 2019–2024 годы. Сейчас в нем на добровольной основе участвуют 36 регионов. Претендовать на включение в такую программу могут предприятия несырьевых отраслей с годовой выручкой не менее 400 млн рублей в год. Документ предусматривает предоставление компаниям льготных кредитов, грантов и налоговых преференций. Цель нацпроекта — выйти на ежегодные темпы роста производительности труда на уровне 5% к 2024 году. Данных за 2018 год еще нет, но в 2017 году этот показатель в России вырос на 1,5%, свидетельствует статистика Росстата.

Драйвер роста

По словам Дмитрия Пищальникова, этот показатель напрямую коррелируется с ростом ВВП. Чем выше уровень производительности, тем больше реальный рост экономики. 1 процентный пункт увеличения производительности труда ускоряет рост ВВП также на 1 процентный пункт, отметил эксперт.

Однако на практике всё может выглядеть менее оптимистично, чем на бумаге, констатировал Илья Жарский. По его словам, ключевой проблемой станет незаинтересованность сотрудников предприятий в переобучении. Участвуя в программе по повышению производительности труда, работники получат дополнительную нагрузку, но при этом их заработная плата не увеличится. Поэтому вряд ли центры компетенций смогут добиться высоких результатов, скептичен эксперт.

Помешать повышению производительности труда может недостаточное выделение средств на соответствующий нацпроект — всего 52,1 млрд рублей, отметил Владимир Рожанковский. При этом на другой приоритетный нацпроект — по увеличению несырьевого экспорта — выделен 1 трлн рублей. По его словам, без повышения эффективности работы на предприятиях не может быть речи о конкурентоспособном товаре, который планируется поставлять на экспорт.