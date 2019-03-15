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Песков рассказал о позиции Путина по «делу Калви»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ситуация вокруг основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви упоминалась на встрече предпринимателей с президентом России Владимиров Путиным, но сам глава государства не может давать этому делу собственную оценку. Позицию российского лидера прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 15 марта.

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«Позиция заключается в следующем. Первое: это дело не должно увязываться с инвестклиматом в целом. И не должно иметь какого-то негативного последствия. Второе: президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия. И третье: до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях», — заявил Песков.

По его словам, тема «дела Калви» действительно упоминалась на встрече с бизнесом. Участники, в том числе и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, задавали Путину вопросы, «и президент отвечал». Однако «кто-либо что-то конкретное по этому делу не спрашивал».

Об обсуждении «дела Калви» на встрече с Путиным ранее сообщил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, обсуждалась защита прав бизнеса, в частности от судебного преследования. Несмотря на то что «конкретные какие-то случаи не упоминались», «мы все знаем, о чем идет речь». Однако Костин заверил, что президент «слышит бизнес» и «отреагирует правильно».

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный» были задержаны и позже арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По версии следователей, банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

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