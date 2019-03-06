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Медведев назвал арест основателя Baring Vostok Калви компетенцией суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не стал комментировать решение суда об аресте основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Глава кабмина считает этот вопрос компетенцией суда.

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«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен делать: все-таки есть разделение властей», — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Арест — компетенция уголовного суда, подчеркнул российский премьер, передает 5 марта ТАСС.

Суд должен будет заслушивать доводы следствия и защиты. Если сочтет достаточными доказательства обвинения, то арест сохранится. Если не признает их достаточными, то может изменить меру пресечения, пояснил Медведев.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, обсуждала ли глава Центробанка России Эльвира Набиуллина с главой государства Владимиром Путиным «дело Baring Vostok» в ходе встречи.

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился 2,5 млрд рублей из-за заключения с ПКБ соглашения об отступном. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

18 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о готовности поручиться за Калви. В тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом американца является «чрезвычайной для экономики».

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