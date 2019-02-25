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Bloomberg рассказал о реакции Путина на «дело Baring Vostok»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поддержал позицию следствия по поводу ареста американского бизнесмена, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает Bloomberg в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на три источника.

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По данным агентства, на некой закрытой встрече российского лидера попросили дать комментарии по «делу Калви» и по поводу того, что такое судебное разбирательство может негативно отразиться на инвестиционном климате в России. Глава государства в ответ заявил, что следствие обвиняет Калви и еще ряд лиц в хищении крупной суммы денег в размере 2,5 млрд рублей — такие обвинения нельзя игнорировать.

Ранее 25 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что данные по «делу Baring Vostok», публикуемые в СМИ, докладываются Путину. Говоря о том, может ли глава государства взять под личный контроль дело подобного масштаба, официальный представитель Кремля отметил, что «не хотел бы фантазировать», пишет «Федеральное агентство новостей».

21 февраля стало известно, что обвинения по этому делу были предъявлены всем фигурантам, включая самого Калви. Предпринимателю вменяют «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 февраля по подозрению в хищении крупной суммы у банка «Восточный» были задержаны, а затем и арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпал, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.

18 февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил мнение, что это судебное разбирательство является корпоративным спором. Он также заявил о готовности поручиться за Калви. В тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом американца является «чрезвычайной для экономики».

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