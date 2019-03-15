Воли не видать: узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы

Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы. Это предусмотрено одним из пунктов протокола заседания консилиума ученых (документ есть в распоряжении «Известий»), собранного для определения судьбы косаток и белух. Информацию о том, что некоторые животные, находящиеся в бухте Средняя, могут не выжить на воле, «Известиям» подтвердил глава консилиума Кирилл Колончин. Однако у части ученых этот тезис вызывает сомнения. При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривается — если выяснится, что они были добыты легально, то белухи и косатки могут отправиться в китайские океанариумы.

Пожизненное заключение

Как выяснили «Известия», часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы. Это предусмотрено одним из пунктов протокола заседания консилиума ученых, посвященного определению судьбы морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края. Решение собрать такой консилиум было принято на совещании с вице-премьером Алексеем Гордеевым в начале марта.

На консилиуме, состоявшемся 12 марта (видеоконференция Москва–Владивосток), рассматривались вопросы биологии содержания белух и косаток. В заседании участвовали ученые — биологи, географы и экономисты из ведущих специализированных научных организаций.

китовая тюрьм Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Среди обсуждавших — директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, глава Института проблем экологии и эволюции РАН Вячеслав Рожнов, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по морской экологии Дальневосточного федерального университета Надежда Христофорова, академик РАН Петр Бакланов, ученый секретарь комитета РАН по программе ООН «Окружающая среда» Виктор Усов, а также руководство и научные сотрудники Национального научного центра биологии моря (Дальневосточное отделение РАН).

В документе определены меры, которые необходимо принять, чтобы окончательно определить судьбу китообразных. Последним пунктом среди них значится «разработка планов адаптации и дрессировки животных, которые не могут быть возвращены в естественную среду обитания». Как сказано в протоколе, в ближайшее время специалистам необходимо создать рекомендации по передаче этих млекопитающих в организации, специализирующиеся в культурно-просветительской деятельности, связанной с морскими животными.

Директор ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл Колончин, возглавивший консилиум ученых, подтвердил «Известиям», что некоторые животные из «китовой тюрьмы» действительно могут быть непригодны для жизни на воле.

— Изучив текущее состояние здоровья животных и их половозрастной состав, нам предстоит определить дальнейшие возможности для их реадаптации, — отметил он. — Это нужно для того, чтобы либо выпустить их на волю, либо использовать для других целей, если они не годятся для того, чтобы вернуть их в природную среду обитания. Второй момент, который нужно решить, — это сроки содержания. Специалисты высказали мнение, что выпустить их можно будет не раньше июня-июля.

Однако, как сообщил «Известиям» научный руководитель Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН академик РАН Андрей Адрианов, в бухте Средняя сейчас попросту не может быть животных, которых нельзя было бы выпустить.

— Косатки и белухи не утратили свои природные навыки, будь то охота или самозащита, так как они записаны в их генетическом коде. Животные были выловлены прошлой осенью, а это очень маленький срок, чтобы они успели хоть как-то отвыкнуть от естественной среды, — уверен ученый. — Другое дело, что в СМИ появились сообщения, будто бы там содержатся детеныши, которые пока кормятся молоком матери. Вот им может понадобиться помощь специалистов. Но факт их наличия нужно еще проверить.

китовая тюрьм Вид на вольеры Центра адаптации морских животных в Средней бухте Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Решение о том, что часть животных не может быть возвращена в природу, имеет больше отношения к бизнесу, чем к науке, считает руководитель научно-экспедиционного проекта «Дельфинология» биолог Александра Голубцова.

— Я считаю, что животные не могли утратить необходимые для жизни в природе навыки. После реабилитации и восстановления здоровья все особи косаток и белух способны вернуться в свой дом — открытый океан. А те меры, которые обозначил консилиум, нужны только для того, чтобы владельцы «китовой тюрьмы» и все, кто за ними стоит, не потеряли полученные за косаток деньги, — полагает она.

Экологи возмущены

Пункт о том, что часть млекопитающих могут быть отправлены в океанариумы, незаконен, считает руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

— Законодательство России допускает возможность содержания косаток и белух в таких полувольных условиях или искусственно созданной среде, которые могут обеспечить биологические потребности китообразных в том случае, если доказана невозможность их выпуска в среду обитания, — подчеркнул эколог. — Учитывая, что нельзя в неволе создать для китообразных нужны условия — проплывать более 100 км в день, охотиться на живую добычу, нырять на глубину несколько сот метров, жить в семье и поддерживать социальные связи с группе, — единственным законным решением в отношении косаток и белух в бухте Средней будет выпуск их в среду обитания.

Однако вопрос законности вылова пока остается нерешенным. По сведениям «Известий», 14 марта в 14.10 в Сахалинском областном суде должно было состояться заседание судебной коллегии по вопросу разрешения на вылов 13 косаток в Охотском море в 2018 году. Это разрешение было выдано департаментом Росприроднадзора по ДФО, что позволило четырем коммерческим компаниям выловить 12 косаток, 11 из которых сейчас содержатся в «китовой тюрьме». 7 декабря 2018 года суд первой инстанции признал вылов незаконным. На это решение департамент Росприроднадзора по ДФО подал апелляцию, а 26 февраля отказался от своей жалобы, рассказали «Известиям» представитель истцов Дмитрий Лисицын.

китовая тюрьм Белухи в вольере, Приморский край Фото: РИА Новости/Максим Блинов

За полчаса до заседания 14 марта в суд поступило еще одно, прямо противоположное, заявление Росприроднадзора. Он отозвал свой отказ от апелляционной жалобы. То есть служба продолжает настаивать на законности выданного разрешения. В связи с этим заседание было перенесено. Истцы связывают такие странные метания ответчика с преднамеренным затягиванием судебного процесса.

В Росприроднадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Как ранее сообщали СМИ, главный покупатель косаток и белух находится в Китае, а значит, если их добыча в итоге будет признана легальной, животные могут быть отправлены в океанариумы для развлечения жителей Поднебесной.

Чипировать и реабилитировать

В протоколе заседания консилиума ученых также по пунктам перечислены меры, которые необходимо принять в ближайшее время, чтобы выпустить косаток и белух на волю, не навредив им. В документе сказано, что нужно провести поголовное ветеринарное обследование и чипирование всех животных для оценки их физического состояния.

— Это необходимо, чтобы назначить лечение больным животным и отделить их от здоровых. Если не чипировать каждую особь, то теоретически их можно попросту перепутать и, к примеру, лечить не ту косатку, — отметил Андрей Адрианов.

китовая тюрьм Косатка в вольере Центра адаптации морских животных Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также ученым необходимо будет определить пол и возраст каждой особи, разработать научные рекомендации по рациону их питания и оценить общее экологическое состояние бухты Средняя и бухт, предлагаемых в качестве мест альтернативного содержания (остров Русский).

Однако, по предварительным сведениям, решение консилиума, которое окончательно примут на следующей неделе, будет в пользу того, чтобы оставить китообразных там, где они находятся сейчас. Нужно только расширить вольеры в месте их содержания и начать проводить реабилитационные мероприятия, которые могут продлиться несколько месяцев. Однако уже понятно, что в ближайшее время вопрос об освобождении животных решен не будет и им предстоит прожить в неподобающих условиях как минимум до лета.