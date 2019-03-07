Киту под хвост: почему косаток из бухты Средняя нельзя выпустить сейчас

Ученые, экологи и чиновники разработали два плана освобождения косаток и белух, томящихся в "китовой тюрьме" бухты Средняя. Первый связан с переездом животных на остров Русский, где будет построен новый центр для их содержания. Второй предполагает, что китообразные пройдут краткую реабилитацию и уже к лету окажутся на воле. По словам экспертов, опрошенных "Известиями", выпустить животных прямо сейчас не представляется возможным, так как они заражены кожными инфекциями и приучены к ручному кормлению. Однако идея с переездом на остров Русский, обнародованная после совещания у вице-премьера Алексея Гордеева, вызвала критику экологов, которые отмечают, что это затянет сроки освобождения белух и косаток.

План №1

Почти полгода 11 косаток и 87 белух, незаконно выловленных российскими компаниями для дальнейшей передачи в китайские океанариумы, томятся в так называемой «китовой тюрьме» — Центре адаптации морских млекопитающих, расположенном в бухте Средняя под Находкой. Еще 22 февраля президент потребовал от Минприроды и Минсельхоза вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток. Однако животные до сих пор находятся в неволе.

На сегодняшний день обнародовано два плана освобождения морских млекопитающих. Один из них выработан по итогам недавнего совещания у вице-премьера Алексея Гордеева, в котором участвовали представители Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств. Предложено создать просторный центр содержания крупных морских животных в одной из бухт острова Русский. Косаток и белух предлагают перевести туда в теплое время года, после того, как установится положительная температура воздуха. Предварительно животных прочипируют. Уже на острове Русский китообразные пройдут реабилитацию, после чего будут выпущены на волю.

Однако экологи выступили против этой инициативы, поскольку это оттянет сроки освобождения животных. Кроме того, качество воды возле острова Русский еще хуже, чем в бухте Средняя.

— Во-первых, остров Русский находится вблизи Владивостока, и там очень плохая экология. А во-вторых, новый центр нужно еще построить. А на это необходимо получить разрешения, и сам процесс создания долгий. Таким образом, животные могут быть в заточении вплоть до Нового года, — заявил «Известиям» руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

План №2

Второй план освобождения косаток и белух представила Коалиция экологических организаций и научных институтов. Ученые и экологи предлагают провести краткий курс реабилитации животных. После чего выпустить их — либо в конце апреля — начале мая в Татарском проливе, либо в конце июня на месте отлова (в Сахалинском, Ульбанском, Тунгусском заливах и Удской губе).

— Белух не обязательно куда-то транспортировать: их можно выпустить в Японское море, в Татарском проливе они встречаются, — пояснила "Известиям" директор центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван.

Причем некоторых белух можно выпускать уже сейчас, считает она. Главное — обследовать их и вылечить полученные животными заболевания.

Реабилитация займет 1,5 месяца. Для этого необходимо сократить контакты животных с людьми, корм подавать удаленно через гибкие рукава. Также нужно расширить и объединить вольеры для китообразных в бухте Средняя.

Выпустить животных сразу было бы безответственно, считает научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов. По его словам, косаткам, в силу их нежного возраста, необходима реабилитация.

— Взрослые дельфины, например, способны самостоятельно адаптироваться даже после длительного срока в неволе. Но здесь речь идет о детенышах: с нарушением правил отловили достаточное количество маленьких косаток, им всего четыре-пять лет. С ними могут возникнуть проблемы, — подчеркнул эксперт.

Однако если грамотно провести процедуру реабилитации, трудностей с кормлением у китообразных не будет, считает Татьяна Ивкович, специалист по наблюдению за косатками, побывавшая в месте передержки животных в бухте Средняя. По ее мнению, их нужно доставить в естественный ареал обитания.

— Желательно их перевезти туда, где достаточно естественной добычи и нет людей. Если животные уже пробовали охотиться до отлова, то прошло слишком мало времени, чтобы они могли забыть, как это делать. Есть истории, когда плотоядные косатки после нескольких месяцев неволи возвращались в естественную среду и снова начинали охотиться на тюленей, хотя были раскормлены рыбой, — пояснила "Известиям" Татьяна Ивкович.

Эксперт согласна: для того, чтобы белухи и косатки смогли адаптироваться, нужно провести тщательную диагностику состояния их здоровья. Ученые говорят о риске инфекционных заболеваний: на снимках, попавших в Сеть, отчетливо видны пятна на коже животных. Ветеринары утверждают, что это могут быть следы вирусного герпеса и одной из форм оспы (татту-вируса). Еще одна возможная причина — грибковое поражение. Однако сделать выводы о точном диагнозе специалисты смогут только тогда, когда обследуют каждую особь: возьмут соскоб с кожных повреждений и анализы крови (кровь берется из хвостовых вен морских млекопитающих). Также на фото отчетливо видны гематомы, которые свидетельствуют о том, что морские млекопитающие, желая выбраться наружу, травмируют сами себя.

Четырехлетние косатки уже достаточно взрослые, чтобы охотиться самостоятельно, пояснила "Известиям" доктор биологических наук Ольга Филатова.

— В Канаде был случай, когда четырехлетний детеныш плотоядной косатки отбился от семьи и оказался в бухте с узким входом, из которой боялся выйти. Когда через две недели ученые смогли его выманить наружу, он уплыл, а через несколько недель был встречен живым и здоровым вместе с семьей. То есть он не только смог самостоятельно прокормиться после освобождения, но и нашел свою семью, — отметила Ольга Филатова.

Суммируя опыт

Свою помощь в спасении косаток уже предложил французский океанограф Жан-Мишель Кусто, сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто. Ранее он обращался с письмом к Владимиру Путину, Минприроды и властям Приморья. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил ученого посетить регион.

Российский случай с массовым отловом китообразных — беспрецедентный. Животных, содержащихся в неволе, уже выпускали в дикую природу в разных странах, но обычно это были единичные особи. Как пояснил "Известиям" директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих Вячеслав Алексеев, российским специалистам, вне зависимости от того, будут им помогать зарубежные ученые или нет, придется идти новым путем.

Вернуть в дикую природу пытались даже животных, которые многие годы провели в океанариуме. Это, например, косатка Кейко — звезда голливудского фильма «Освободите Вилли». Правда, в дикой природе он прожил недолго — меньше двух лет.