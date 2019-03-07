Суд арестовал нового фигуранта по делу Арашуковых

Метролог филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев арестован на два месяца по делу Арашуковых, сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.

Решением Басманного суда Москвы, мужчина пробудет под стражей до 6 мая текущего года. Его подозревают в хищении газа и организации преступного сообщества.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день был задержан отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Вместе с Раулем Арашуковым по этому делу проходят гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор «Ессентукигоргаза» Алан Кятов. Все фигуранты дела сейчас находятся под арестом.

Кроме того, в конце февраля были арестованы директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов. В розыск по делу о хищении газа объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.