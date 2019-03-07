Прямой эфир
Сюжет:

Суд арестовал нового фигуранта по делу Арашуковых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метролог филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев арестован на два месяца по делу Арашуковых, сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.

Вода, унитаз и антенна: Арашуковы рассказали, чего им не хватает в СИЗО
Обвиняемый в причастности к двум убийствам сенатор готовит письменную жалобу омбудсмену Татьяне Москальковой

Решением Басманного суда Москвы, мужчина пробудет под стражей до 6 мая текущего года. Его подозревают в хищении газа и организации преступного сообщества.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день был задержан отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Вместе с Раулем Арашуковым по этому делу проходят гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор «Ессентукигоргаза» Алан Кятов. Все фигуранты дела сейчас находятся под арестом.

Кроме того, в конце февраля были арестованы директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов. В розыск по делу о хищении газа объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК подтвердил предъявление обвинения Арашукову-старшему
ФСБ раскрыла схему хищения газа Арашуковым и сообщниками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017