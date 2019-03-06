СК подтвердил предъявление обвинения Арашукову-старшему

Следственный комитет подтвердил, что советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову 6 марта были предъявлены обвинения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ему инкриминируют мошенничество и создание преступного сообщества, передает ТАСС.

Ранее 6 марта о предъявлении обвинения сообщил источник в следственных органах.

30 января сына Арашукова сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо на заседании. Позже суд вынес постановление об аресте Арашукова-младшего по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день по обвинению в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей и создании ОПС был задержан его отец.

Вместе с Раулем Арашуковым по этому делу проходят гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор «Ессентукигоргаза» Алан Кятов. Все фигуранты дела сейчас арестованы.

Кроме того, в конце февраля были арестованы директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов. В розыск по делу о хищении газа объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.