Бывший сенатор Дерев заявил о даче показаний на Арашуковых

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, обвиняемый в хищении 110 млн рублей, заявил, что дал показания на сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по эпизодам об убийствах.

«Да, конечно (давал показания по делу Арашуковых. — Ред)... именно по убийствам», — цитирует Дерева «РИА Новости».

В пятницу, 1 марта, Мосгорсуд освободил бывшего сенатора из СИЗО после года, проведенного под арестом. Защита Дерева настаивала на том, что именно Арашуковы инициировали уголовное дело против него.

«Я с самого начала сказал, пока они (Арашуковы) на свободе, меня не выпустят», — сказал Дерев, комментируя решение Мосгорсуда.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Позже суд вынес постановление о его аресте по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день отец парламентария, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, был задержан по обвинению в мошенничестве и создании ОПГ. Его подозревают в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей.

26 февраля СК совместно с ФСБ и МВД провел свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.