Мосгорсуд отказался продлевать арест экс-сенатору Дереву

Мосгорсуд отказался продлевать арест экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, обвиняемому в мошенничестве. Дерев освобожден в зале суда.

«Постановлением Мосгорсуда отказано в удовлетворении ходатайства органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Дерева», — цитирует «Интерфакс» сообщение суда.

Адвокат экс-сенатора Руслан Коблев сообщил ТАСС, что следствие просило о продлении ареста на два месяца, прокурор предлагал отпустить Дерева под домашний арест. Среди аргументов зашиты были присвоение экс-сенатору инвалидности, ухудшение его здоровья и окончание расследования.

На свободе бывший сенатор ознакомится с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет передано для утверждения в прокуратуру.

7 февраля Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Дерева. Ему и шестерым соучастникам предъявили обвинения в мошенничестве.

Дерев был членом Совета Федерации с апреля 2011 по январь 2016 года. 5 марта 2018 года его задержали правоохранители по делу о хищении почти 120 млн рублей и этапировали в Москву.

30 января бывший сенатор, который содержится в следственном изоляторе № 5 города Москвы, приветствовал задержания сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Дерев высказал мнение, что семья Арашуковых стоит за его посадкой в СИЗО.