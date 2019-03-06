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Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.

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Собеседник уточнил, что обвинение отцу сенатора от Карачаево-Черкеской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова предъявлено по статьям, по которым он ранее подозревался.

Члена Совета Федерации задержали 30 января прямо во время заседания верхней палаты парламента РФ. Позже суд вынес постановление об аресте Рауфа Арашукова по обвинению в причастности к двум убийствам, оказании давления на свидетеля и участии в организованной преступной группировке. В тот же день по обвинению в краже газа на несколько десятков миллиардов рублей и создании ОПС был задержан его отец.

Вместе с Раулем Арашуковым по этому делу проходят гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор «Ессентукигоргаза» Алан Кятов. Все фигуранты дела сейчас находятся под арестом.

Кроме того, в конце февраля были арестованы директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов. В розыск по делу о хищении газа объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

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