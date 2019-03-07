Экс-посол США в России ответил на обвинения в шпионаже в пользу Кремля

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол ответил на обвинения одной из подписчиц в Twitter, которая заявила, что он может оказаться «агентом России». @lulu_main предположила, что все заявления Макфола о том, что его якобы недолюбливает российский президент Владимир Путин, были лишь частью роли.

Подписчица также напомнила, что юрист Наталья Весельницкая, которую не так давно обвинили в воспрепятствовании правосудию в США, сидела позади Макфола в конгрессе. В ответ на это Макфол заявил, что этим Весельницкая обязана республиканцам, которые и выделили ей место.

«Сам я никогда с ней не встречался. После многих лет службы в этой великой стране обвинять меня в том, что я русский шпион просто отвратительно», — заявил Макфол.

14 января Весельницкая назвала надуманными все обвинения, выдвинутые против нее в США. Свое задержание в Соединенных Штатах она увязала с процессом против финансиста Уильяма Браудера в Нидерландах по делу компании Prevezon Holding, интересы которой в суде она представляла ранее.

8 января американские власти предъявили россиянке обвинение в воспрепятствовании правосудию в Соединенных Штатах. Речь идет о расследовании, связанном с вышеуказанной кипрской офшорной компанией.