В 2018 году контрразведка России раскрыла почти 600 иностранных шпионов

Президент России Владимир Путин рассказал на коллегии ФСБ 6 марта, что за 2018 год российской контрразведке удалось раскрыть 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «РИА Новости».

По словам российского лидера, разведывательные службы зарубежных стран активизируются в России, пытаясь влиять на процессы в стране.

«Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на современных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения», — подчеркнул он.

При этом Путин призывал вести «умный контроль», не создавая искусственных препятствий.

Ранее 6 марта Путин заявил на коллегии ФСБ о росте числа кибератак, совершенных против РФ. По его словам, в течение последних трех лет случаи скоординированных хакерских атак (то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций) участились: в 2014–2015 годах их число составляло чуть более 1,5 тыс. в год, в 2016-м оно возросло до 12 тыс., в 2017-м — до 12,5 тыс., а в 2018-м достигло 17 тыс.