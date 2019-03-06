Путин потребовал не препятствовать внедрению перспективных разработок

Президент России Владимир Путин потребовал не строить искусственные препятствия для внедрения перспективных разработок, чтобы они «годами не лежали в сейфах».

Глава государства подчеркнул, что контроль за перспективными технологиями «должен быть умным».

«Искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданский отраслей для решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно», — заявил Путин на заседании коллегии ФСБ в среду, 6 марта. Его слова передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки «годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности».

Ранее, 22 февраля, Путин заявил, что у новейших образцов российского оружия еще долго не будет иностранных аналогов. Глава государства отметил, что превосходства удалось добиться за счет напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.