Дачное стечение обстоятельств: РФ готовится вернуть дипсобственность

Россия не отказалась от идеи подачи иска в американский суд для возвращения отнятой дипсобственности. Москва собирается довести дело до конца, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, РФ продолжает подготовительные мероприятия и ждет подходящего момента, чтобы дать процессу ход. Дипломат отметил: американская система юстиции приспособлена для рассмотрения исковых заявлений с большими сроками давности. Кроме того, отношения с Вашингтоном сейчас настолько сложные, что стратегия обращения к американской Фемиде требует тщательной доработки.

Довести до конца

О намерении оспорить решение Вашингтона по поводу отнятой властями США дипсобственности Москва заявила еще в 2017 году. Тогда РФ говорила, что собирается восстановить справедливость и заодно проверить правосудие США на «независимость». Тем не менее пока российская сторона не торопится с подачей иска, и тема, казалось, несколько ушла на второй план. Однако, как объяснил «Известиям» замглавы МИД РФ, задача не состоит в том, чтобы как можно скорее запустить дело. Москва намерена подойти к процессу максимально подготовленной .

дача Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Американская система юстиции в принципе приспособлена для рассмотрения исковых заявлений с большими сроками давности, то есть вопрос времени нас не поджимает. С другой стороны, нынешняя обстановка в отношениях с США настолько тяжелая, что надо взвесить все обстоятельства . Мы продолжаем работу по поручению руководства и этот вопрос не снимаем. Мы этот путь пройдем до его логического завершения, — заверил высокопоставленный дипломат.

Замминистра не стал раскрывать детали «конкретного графика». Он пояснил, что данная тема достаточно деликатна, «она рассматривается профильными структурами и у нас, и нашими коллегами, кто будет нам помогать из адвокатского сообщества США».

— Не хотелось бы предвосхищать, поскольку любой судебный процесс, особенно такой, — дело крайне сложное. Мы не должны заранее обозначать свои планы и минимизировать собственные шансы. Должен еще пройти подготовительный отрезок . Мы от этого не отказываемся, — подытожил в беседе с «Известиями» Сергей Рябков.

В целом американские суды считаются довольно независимыми от других ветвей власти, однако однозначно рассчитывать на большой успех не стоит, считает член постоянной палаты третейского суда в Гааге, российский дипломат и правовед Станислав Черниченко. Специалист по международному праву пояснил «Известиям», что в данном случае инстанция США все-таки может оказаться предвзятой.

дача Верховный суд Соединенных Штатов Америки Фото: Global Look Press

— Но если отвлечься от общего фона, то, безусловно, с юридической точки зрения наши позиции в этом конкретном вопросе достаточно сильны , — подчеркнул правовед.

Обмен ударами

Дипломатический санкционный «фронт» США открыли против России в конце 2016 года. Тогда администрация президента Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и арестовала российскую собственность, которую сотрудники диппредставительств использовали для отдыха. В России такие объекты принято называть дачами.

Речь идет о комплексе в штате Мэриленд на берегу Чесапикского залива . На участке в 18,2 га расположены несколько зданий: кирпичный в георгианском стиле особняк, приобретенный СССР в 1972 году за $1,2 млн у предпринимателя Джона Раскоба (исполнительного директора компаний DuPont и General Motors), а также десять коттеджей. На этой территории также есть бассейн, несколько теннисных кортов, футбольное поле и пруд.

Кроме того, было арестовано поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорк а. Советский Союз купил его в 1954 году у экс-губернатора Нью-Йорка Натана Миллера за $80 тыс. На участке в 5,66 га расположен трехэтажный особняк 1918 года постройки.

По мнению властей США, российские дачи могли использоваться в иных, незаконных целях. В июне 2017 года американские СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что на данных объектах было найдено «шпионское» оборудование. Однако официально никаких доказательств этого США не предъявили. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали подобные обвинения «враньем».

дача Поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка Фото: REUTERS/Rashid Umar Abbasi

Новый американский президент Дональд Трамп тогда осудил действия своего предшественника и допустил отмену решения демократа. Однако возврата дипсобственности России так и не произошло, и Москва в августе 2017 года в ответ потребовала от Вашингтона сократить персонал своей миссии в РФ на 755 человек. Таким образом между странами установился паритет по числу дипломатических сотрудников.

В США данный шаг восприняли как недружественный и закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. И хотя американский посол в РФ Джон Хантсман позднее заявил, что обмен дипломатическими санкциями завершился, после отравления экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля 4 марта 2018 года, в котором Запад обвиняет Россию, из США были высланы 60 российских дипломатов, а также было закрыто генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва предписала покинуть страну 60 американским сотрудникам дипмиссии и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.