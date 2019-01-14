Весельницкая назвала надуманными выдвинутые против нее в США обвинения

Российский юрист Наталья Весельницкая назвала надуманными все обвинения, выдвинутые против нее в США. Свое задержание в Соединенных Штатах она увязала с процессом против финансиста Уильяма Браудера в Нидерландах по делу компании Prevezon Holding, интересы которой в суде она представляла ранее.

«Хочу официально заявить, что против меня в настоящий момент организована настоящая атака, которая никак не соотносится с правом и в корне противоречит самому понятию правосудия», — цитирует заявление юриста «РИА Новости».

По словам россиянки, процесс в Нидерландах является зеркальным отражением дела Prevezon Holding в США, где удалось доказать несостоятельность обвинений, построенных на ложных показаниях Браудера.

Теперь же, отметила Весельницкая, американская сторона пытается оказать давление на голландское правосудие, чтобы помещать процессу, так как она должна была присутствовать при некоторых следственных действиях. Обвинения в свой адрес она называла попыткой дискредитации, так как нидерландская прокуратура запретила ей доступ к материалам дела.

«Ничем иным, кроме как давлением на независимый суд Нидерландов со стороны США и группы, действующей в интересах неоднократно осужденного преступника Браудера, я назвать не могу», — отметила она.

По словам Весельницкой, всё дело в том, что если дело против Prevezon Holding в Нидерландах докажет несостоятельность обвинений американского финансиста против России и уличит его в противоправных деяниях, то «автоматически встанет вопрос о незаконности так называемого акта Магнитского». Именно этот документ легитимизировал санкции США в отношении РФ и ее отдельных граждан.

8 января американские власти предъявили россиянке обвинение в воспрепятствовании правосудию в Соединенных Штатах. Речь идет о расследовании, связанном с вышеуказанной кипрской офшорной компанией.

Впервые прокуратура США предъявила фирме обвинения в 2013 году. Тогда утверждалось, что офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в РФ. По данным американского следствия, среди этих денег были также суммы, принадлежащие фонду Hermitage Capital, основателем которого является Уильям Браудер. Там же аудитором работал покойный Сергей Магнитский. Именно он, как заявили тогда в российской Генпрокуратуре, отмывал деньги, напоминает «Газета.ру».

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение. При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн. Сейчас же американские власти обвиняют Весельницкую в том, что несколько лет назад, представляя в суде интересы Prevezon Holdings, она сотрудничала с российской Генпрокуратурой, тем самым «сознательно препятствуя правосудию».

В России Браудера обвиняют в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов. В декабре 2017 года суд заочно приговорил его к девяти годам заключения и штрафу 200 тыс. рублей.

21 декабря 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал финансиста, но уже по обвинению в создании преступного сообщества, объявив его в международный розыск. В настоящий момент основатель Hermitage Capital скрывается от следствия в Лондоне. Российская сторона добивается его задержания и экстрадиции по линии Интерпола. Однако Великобритания отказалась от сотрудничества с РФ по данному делу.