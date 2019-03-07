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Словенская спортсменка чуть не застрелила судью перед ЧМ по биатлону

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe/dpa
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Биатлонистка сборной Словении едва не застрелила судью во время тренировки перед чемпионатом мира в шведском Эстерсунде.

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Инцидент произошел во вторник, 5 марта, во время подготовки к соревнованиям. Спортсменка выстрелила по мишени, когда вблизи огневой позиции находился член жюри.

Согласно правилам, судьи меняют мишень через 20 минут после начала тренировки. Перед этим на стадионе звучит спецсигнал, после которого запрещено открывать огонь, но словенка его проигнорировала и выстрелила. Мужчину спасло то, что он находился у первой установки, а биатлонистка выполняла упражнения с 24-го щита, пишет «Газета.ру».

О дисциплинарном наказании спортсменки не сообщается.

4 марта российские биатлонистки показали яркую сине-розовую экипировку, которой они будут выступать на чемпионате мира в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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