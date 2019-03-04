Российские биатлонистки показали форму на ЧМ в Швеции

Российские биатлонистки выступят на чемпионате мира в шведском Эстерсунде в яркой сине-розовой форме. Об том пишет «Спорт-Экспресс».

«Теперь нас трудно не заметить», — написала на своей странице в соцсети Instagram биатлонистка Евгения Павлова, опубликовав видеоролик в новой форме.

Как напоминает «РИА Новости», чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.

24 февраля сообщалось, что российский лыжник Матвей Елисеев стал вторым в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии.