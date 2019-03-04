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Биатлонист Поршнев завоевал золото в индивидуальной гонке на Универсиаде-2019

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Об этом пишет RT.

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Спортсмен из Саратова одержал победу с результатом 52 мин. 16,9 сек., пройдя дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

«Мне было откровенно тяжело, особенно на последнем этапе. Трассы везде своеобразны, но независимо от этого на финише ты выкладываешься полностью, все зависит от твоего самочувствия. Мы приехали сюда заранее, успели адаптироваться к рубежу, рельефу, как и остальные команды», — приводит слова Поршнева «Спорт-Экспресс». Спортсмен также добавил, что ему очень помогла поддержка болельщиков, передает ТАСС.

Второе место также досталось россиянину — Эдуарду Латыпову, который отстал от победителя на 5,5 сек. Замыкает тройку лидеров французский биатлонист Феликс Эмиль Котте-Пунье, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее 4 марта сообщалось, что россиянин Иван Якимушкин выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км на универсиаде в Красноярске.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Турнир стартовал 2 марта и завершится 12 марта. Всего в ходе игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

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