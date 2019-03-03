Зачет и слава: Россия одержала первые победы в Красноярске

Стартовавшая в Красноярске ХХIХ зимняя Универсиада имеет все шансы стать одной из самых ярких за последние годы. В эти дни в городе ожидают приезда более 200 тыс. гостей, а большинство прибывших в Россию спортсменов уже отметили уникальность построенных к соревнованиям объектов. В общекомандном зачете наша сборная уверенно лидирует с 12 медалями — в активе россиян уже четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

Шанс на годы

Всемирные студенческие игры проводятся с 1923 года. А деление Универсиады на летнюю и зимнюю произошло на рубеже 60-х годов прошлого века. Первая летняя Универсиада состоялась в 1959 году в итальянском Турине, а зимние игры прошли в 1960 году во французском Шамони. Масштаб мероприятия давно позволяет Универсиаде считаться одним из главных событий в мировом спорте. По своей популярности студенческие игры сопоставимы с чемпионатами мира по большинству видов, уступая только Олимпийским играм и мировым первенствам по футболу.

универсиада Церемония открытия Всемирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Универсиада очень компактна по срокам проведения, но в то же время зрелищна и охватывает большинство видов спорта, — поделился с «Известиями» член Совета Федерации РФ, почетный президент ОКР Леонид Тягачев. — Стать самой популярной Универсиаде мешает только отсутствие мировых звезд, но это нужно принять и действовать в соответствии с основными принципами студенческих игр. Они созданы для того, чтобы учащиеся вузов получили шанс заявить о себе на весь мир и хотя бы ненадолго встали в один ряд со спортсменами первой величины.

Летние и зимние универсиады проходят раз в два года. Главное их отличие от Олимпийских игр, ЧМ и других крупных соревнований — в ограничениях для участников. Спортсмен должен соответствовать трем требованиям: иметь гражданство страны, сборную которой он представляет, и быть не моложе 17 и не старше 27 лет на 1 января года проведения Универсиады. Также участник должен быть студентом высшего учебного заведения или закончить его не позднее чем за год до старта игр.

— Такие соревнования уже не раз давали путевку в жизнь многим будущим звездам — можно вспомнить не один такой пример, — добавил Леонид Тягачев. — В то же время и для тех, кто не сможет найти себя в профессиональном спорте или даже не намерен отдавать ему всю жизнь, такие старты — это шанс оставить о себе память на долгие годы. А о победе, если она случится, можно будет потом рассказывать друзьям, родным и знакомым. Это стимулирует молодежь заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

универсиада Болельщики Всемирной зимней универсиады – 2019 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В разные годы участниками универсиад были такие знаменитые ныне отечественные спортсмены, как фигуристы Ирина Слуцкая, Елизавета Туктамышева и Татьяна Волосожар, биатлонисты Ольга Зайцева, Дарья Домрачева и Евгений Гараничев, а также лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская.

Универсиада_2019 В Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Фотокорреспонденты «Известий» побывали на торжественном мероприятии. Подробнее — в фотогалерее «Известий». На фото: певица Зара выступает на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Открытие Универсиады проходило в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» и продлилось три часа — с 20:19 по местному времени (16:19 мск) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Выступление посвящено истории Сибири, ее культурным традициям. Кульминационным моментом стало зажжение чаши огня, которое завершило начатую 1 марта эстафету. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Постановщиком шоу выступил тренер и хореограф Илья Авербух. В выступлении приняли участие более 3 тыс. человек из 59 стран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Президент РФ Владимир Путин дал старт зимним спортивным соревнованиям, назвав Универсиаду «праздником молодости и дружбы, упорной и честной борьбы», глава государства пожелал ее участникам удачи и ярких побед Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Вынос флага России на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Для проведения игр было построено более 30 новых объектов инфраструктуры, все они после завершения Универсиады будут переданы школам олимпийского резерва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Спортсмены сборной Южной Кореи также приняли участие в параде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Флаг делегации из Латвии пронесли на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Спортсмены сборной США во время парада атлетов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия. Также на церемонии присутствуют делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), главы спортивных федераций, партнеры Универсиады и участники игр. Видеоприветствие направил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Универсиада_2019 Спортсмены сборной Беларуси во время парада атлетов на церемонии открытия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Лыжная гегемония

Были случаи, когда на Универсиаду приезжали уже ставшие звездами спортсмены, поскольку они были студентами и соответствовали формальным критериям допуска на игры. Например, в составе нынешней сборной России в Красноярск прибыла лыжница — участница прошлогодней Олимпиады в Пхенчхане Алиса Жамбалова.

Именно она в воскресенье выиграла гонку на 5 км классическим стилем. Серебро завоевала Екатерина Смирнова, бронзу — Яна Кирпиченко. Примечательно, что еще несколько дней назад Жамбалова выступала на ЧМ в австрийском Зеефельде.

— Переезд из Австрии в Красноярск дался непросто, я приехала в сонном состоянии, — отметила лыжница. — Поэтому первая гонка для меня выдалась очень напряженной. Понимала, что с меня как лидера команды спрос наибольший, поэтому волнение, конечно, присутствовало. Особенно когда в ходе гонки я шла шестой. Тем и ценнее для меня эта победа, добытая в таких условиях.

У мужчин в «классике» на 10 км весь пьедестал заняли россияне. Золото — у Ивана Якимушкина, серебро — у Антона Тимашова, бронза — у Ивана Кириллова. Урожайным первый день розыгрыша медалей выдался и для наших сноубордистов. В сноуборд-кроссе у женщин первой стала Кристина Пауль, второй — Александра Паршина. У мужчин серебряную медаль выиграл Даниил Дильман.

универсиада Российские лыжники Антон Тимашов, завоевавший серебряную медаль, Иван Якимушкин, завоевавший золотую медаль, и Иван Кириллов (слева направо), завоевавший бронзовую медаль, на церемонии вручения наград победителям соревнований по лыжным гонкам на 10 км среди мужчин Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В общекомандном зачете Россия уверенно лидирует с 12 медалями — в активе нашей сборной четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. У идущей второй Швейцарии их пока всего три — по одной каждого достоинства.

В понедельник начнутся соревнования биатлонистов и шорт-трекистов. В числе «стреляющих лыжников» выступят участники этапов Кубка мира текущего сезона Эдуард Латыпов и Валерия Васнецова. В шорт-треке на старт выйдут Софья Просвирнова и Евгения Захарова. Обе имеют на своем счету несколько побед на чемпионатах Европы, а Просвирнова уже выигрывала бронзу ЧМ.

Без поражений

Идут соревнования и в хоккее с шайбой и с мячом. Первые матчи состоялись в пятницу, и пока российские сборные — как мужская, так и женская — обходятся без поражений.

— Предыдущая Универсиада оказалась для нас удачной, — заявил главный тренер мужской студенческой сборной России по хоккею с шайбой Владислав Хромых. — Подтвердить статус чемпиона всегда сложнее, но мы приложим максимум усилий, чтобы завоевать золотые медали на домашней Универсиаде. Времени на подготовку было не так много — уже сейчас прослеживается, что ребята притираются друг к другу, нарабатываются игровые связи. На Универсиаде слабых соперников нет, но выделить, наверное, можно Казахстан, Канаду и США. Как и у любой сборной команды России у нас одна задача — бороться за первое место.

В студенческой сборной России по хоккею в Красноярске в качестве консультанта работает бывший главный тренер национальной команды Олег Знарок. Триумфатор прошлогодней Олимпиады в Корее уже выполнял аналогичные функции в штабе «молодежки» на недавнем ЧМ в Ванкувере.

Наша команда имеет в своем составе и нескольких игроков, постоянно играющих в КХЛ. Речь идет о голкипере владивостокского «Адмирала» Никите Серебрякове, форварде «Сибири» Александре Шарове, защитнике «Северстали», серебряном призере молодежного ЧМ-2017 Вадиме Кудако и его партнере по череповецкому клубу нападающем Богдане Якимове.

универсиада Игроки команды России радуются победе в хоккейном матче XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019 между мужскими сборными России и Японии Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— На арене хороший лед, отличные условия, нам всё нравится, и мы готовы к битве, — сказал Богдан Якимов. — Я считаю, мы уже успели сыграться, хоть и провели вместе не так много времени. Все ребята нашли общий язык, в команде царит позитивная атмосфера, все заряжены на борьбу. Цель у нас одна — побеждать.

Универсиада продлится до 12 марта. На ней будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Сборную России представляют 296 спортсменов. Всего же в Красноярск приехали 3050 атлетов более чем из 50 стран.