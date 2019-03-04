Болельщицу увезли в роддом с соревнований по керлингу во время Универсиады

Врачи успешно приняли роды у болельщицы, которую увезли на «скорой» из спортивного комплекса, где проходили соревнования по керлингу Универсиады-2019 в Красноярске, сообщили в минздраве края.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в воскресенье, 3 марта. Во время состязаний у 29-летней зрительницы начались схватки, ее сразу же перевезли в ближайший роддом, где успешно прошли роды.

Отмечается, что мальчик родился с весом почти 3,2 кг. Мать и сын чувствуют себя хорошо.

Всемирная зимняя Универсиада открылась 2 марта, в воскресенье были разыграны первые восемь комплектов наград из 76 в 11 видах спорта.