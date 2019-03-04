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Российские лыжники завоевали все медали в гонке преследования на Универсиаде

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Россиянин Иван Якимушкин выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км на Универсиаде в Красноярске. На преодоление дистанции ему потребовалось 23 мин 3,5 сек, сообщает 4 марта ТАСС.

Вторым к финишу пришел Антон Тимашов (отставание от лидера — 11,8 сек), третьим — Иван Кириллов (отставание — 12 сек).

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Россияне Илья Порошкин, Кирилл Киливнюк и Андрей Собакарев заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.

В этот же день российские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке преследования на дистанции 5 км. Победительницей стала Алиса Жамбалова.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Турнир стартовал 2 марта и завершится 12 марта.

Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

Впервые в истории Игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

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