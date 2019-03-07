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Российские биатлонистки выиграли гонку преследования на Универсиаде

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.

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Екатерина Мошкова завоевала золотую медаль, преодолев дистанцию за 32 минуты 59,1 секунды. Второе место заняла Ирина Казакевич (+17,4 сек.), тройку замкнула Тамара Воронина (+1 мин 5,3 сек.).

Накануне, 6 марта, эта же тройка забрала все медали в спринтерской гонке. Мошкова показала лучший результат — 22 мин 59,4 сек. Допустив два промаха в стрельбе, она сумела занять первое место.

Сборная России на сегодняшний день возглавляет общий медальный зачет, завоевав 18 золотых медалей, 22 серебряных и 18 бронзовых. Вторую и третью строчки заняли команды Южной Кореи и Швейцарии.

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта.

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