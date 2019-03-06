Фигурист Ковтун назвал Универсиаду в Красноярске самой необычной в карьере

Чемпион России фигурист Максим Ковтун назвал соревнования на зимней Универсиаде в Красноярске самыми необычными в своей карьере в связи с «атмосферой праздника и дружелюбием». Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

«Универсиада — самый необычный старт, на котором я был. Испытал здесь очень приятные ощущения от крутой организации, отличного льда, болельщики — супер, атмосфера праздника, дружелюбие. Хотя для всех это важный старт, все в прекрасном расположении духа», — цитирует спортсмена ТАСС.

Ковтун отметил также поддержку зрителей, добавив, что благодаря болельщикам короткая программа «заиграла по-другому». Фигурист подчеркнул, что откатал неплохо, однако допустил одну ошибку, коснувшись льда рукой во время исполнения акселя.

Отмечается, что Ковтун набрал 91,74 балла и на данный момент является лидером среди четырех выступивших спортсменов. Одиночная произвольная программа будет представлена 7 марта.

Ранее 6 марта сообщалось, что российская биатлонистка Екатерина Мошкова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22 минуты 59,4 секунды, допустив два промаха в стрельбе.