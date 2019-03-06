Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22 мин 59,4 сек, допустив два промаха в стрельбе, сообщает 6 марта ТАСС.

Второй к финишу с тремя промахами и отставанием от лидера в 2,9 сек пришла Ирина Казакевич. Третье место досталось Тамаре Ворониной, которая сделала два промаха и отстала от победительницы на 24,7 сек.

Россиянки Наталья Гербулова, Валерия Васнецова и Елизавета Каплина заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.

После этой победы сборная РФ продолжает лидировать в медальном зачете соревнований. В активе команды 42 медали, в том числе 12 золотых.

4 марта российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта.