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Начинающий бразильский фигурист выступил на Универсиаде в Красноярске

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Бразильский фигурист-новичок Лаерте Руан де Оливейра де Лима выступил на Универсиаде в Красноярске в одиночном разряде. Он набрал всего 12,41 баллов. Об этом 6 марта сообщает агентство «РИА Новости».

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«Я занимаюсь фигурным катанием всего полтора года. Я очень доволен тем, что мне удалось приехать сюда и поучаствовать в Студенческих играх вместе с такими прекрасными спортсменами, на таком прекрасном катке. Хотя это было очень сложно, и я очень сильно нервничал», — рассказал де Лима.

По его словам, дома он тренируется на небольшой ледовой арене, поэтому свой выход на «огромный» каток турнира он назвал «прекрасным» опытом».

После победы на национальном чемпионате де Лимы и Аны Карлы Барсьелы Морейры, которая на Универсиаде также представляет Бразилию в одиночном разряде, местные поклонники фигурного катания объявили о сборе средств для поездки спортсменов в Россию.

6 марта стало известно, что российский фигурист Максим Ковтун набрал 91,74 балла и на данный момент является лидером среди выступивших спортсменов.

Зимняя Универсиада в Красноярске стартовал 2 марта и завершится 12 марта. Всего в ходе игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

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