Спортивные выходные с «Известиями»

ХХIХ зимняя Универсиада – 2019. Фигурное катание

Всемирные зимние студенческие игры в Красноярске достигли экватора. В выходные спортсмены разыграют большую часть наград в лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, фристайле, сноуборде, шорт-треке и спортивном ориентировании. Также прояснится ситуация в игровых видах спорта. Уже в пятницу определятся призеры в женском хоккее с мячом, а в воскресенье — в мужском. 10 марта также станут известны финалисты в женском хоккее с шайбой, а у мужчин в субботу сформируется состав полуфиналистов. Но главное событие предстоящих дней Универсиады — розыгрыш медалей у фигуристов. Максим Ковтун, Александр Самарин, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Андрей Лазукин, а также танцевальная пара Софья Евдокимова и Егор Базин станут главными звездами соревнований — все они имеют за плечами опыт участия на этапах Гран-при и чемпионатах Европы, а некоторые уже завоевывали медали мировых первенств и участвовали в Олимпийских играх.

7 марта, произвольные программы: 12:00, пары; 15:00, мужчины. 8 марта: 10:00, женщины, короткая программа; 15:30, танцы на льду, произвольный танец. 9 марта: 08:00, женщины, произвольная программа. СЗК «Платинум Арена», ЛД «Рассвет» (Красноярск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи. «Зенит»–«Вильярреал», «Валенсия»–«Краснодар»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Два российских клуба, продолжающих сезон еврокубков, получили в качестве соперников испанские команды. Первая половина национального чемпионата для «Вильярреала» и «Валенсии» выдалась довольно тяжелой, но в последние недели команды набрали ход и выглядят очень опасными противниками для «Зенита» и «Краснодара». Российские клубы, к слову, продолжают совмещать поход за вторым по значимости континентальным трофеем с борьбой за золото в чемпионате России.

7 марта: 20:55, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург); 23:00, стадион «Месталья» (Валенсия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Шестые и седьмые матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Стартовая стадия плей-офф КХЛ давно не была столь интригующей, как в этом году. Лишь три серии закончились с минимальным количеством матчей (четыре). Остальным в выходные предстоят шестые игры. Московское «Динамо» ждет битва на своем льду с хельсинкским «Йокеритом», уфимский «Салават Юлаев» примет дома магнитогорский «Металлург», «Сочи» сыграет у себя с ярославским «Локомотивом». Творец главной сенсации первого раунда — московский «Спартак» — попробует совершить очередной подвиг и в третий раз обыграть петербургский СКА. А нижегородским зрителям стоит снова ожидать град заброшенных шайб в матче местного «Торпедо» против астанинского «Барыса». Большинство победителей серий определятся уже в ближайшие два дня, но не исключены и седьмые встречи в некоторых парах. В любом случае к понедельнику будет известен окончательный состав восьмерки участников второго раунда.

Шестые матчи. 7 марта: 17:00, «Уфа Арена»; 19:30, «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» (Москва), ЛД «Большой» (Сочи). 8 марта, 17:00: «ЦСКА Арена» (Москва), КРК «Нагорный» (Нижний Новгород). Возможные седьмые матчи. 9 марта: 15:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск), 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). 10 марта: 14:30, «Барыс Арена» (Астана, Казахстан); 17:00, МСРК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Динамо»–«Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Изначально планировалось, что традиционное московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и станет долгожданным открытием домашнего стадиона бело-голубых. Но из-за неважного состояния газона дебют в Петровском парке отложили до лучших времен. Теперь «Динамо» по традиции последних десяти лет придется играть в Химках. Для того чтобы оторваться подальше от зоны вылета, подопечным Дмитрия Хохлова необходимо побеждать красно-белых, ведущих борьбу за медали внутреннего первенства.

10 марта, 19:00. «Арена Химки». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Чемпионат мира

Фото: РИА Новости/Александр Шеметов

Тяжелый постолимпийский сезон сборной России при новом руководстве СБР и тренерском составе подходит к концу. Именно в Швеции мы увидим первые серьезные результаты новых методов подготовки наших стреляющих лыжников. Локальные успехи на этапах Кубка мира сменились провалами в феврале. Однако не исключено, что россияне успели набрать форму к главным стартам сезона. Особые надежды возложены на Александра Логинова, идущего вторым в общем зачете Кубка мира.

7 марта, 18:15, смешанная эстафета. 8 марта, 18:15, спринт, женщины. 9 марта, 18:30, спринт, мужчины. 10 марта, гонки преследования: 15:45, женщины; 18:30, мужчины. Стадион «Эстерсунд» (Швеция). Прямые трансляции на Первом канале, «Матч ТВ» и Eurosport

«Олимп — Кубок России по футболу». Четвертьфинал. Ответный матч. «Урал»–«Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В четверг в Екатеринбурге определится последний полуфиналист второго по значимости футбольного турнира России. «Спартак» намерен завоевать титул, не покорявшийся ему с 2003 года. Однако в декабре «Урал» сумел добиться результативной выездной ничьей (1:1) в первом матче. И сейчас у подопечных Дмитрия Парфенова есть хороший шанс присоединиться к трем другим участникам предпоследней стадии турнира — «Ростову», «Локомотиву» и «Арсеналу».

7 марта, 17:00. «Екатеринбург Арена». Прямая трансляция на «Матч Премьер»