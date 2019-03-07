Железный Логинов: cборная России по биатлону отправляется на ЧМ

Стартующий в четверг чемпионат мира по биатлону станет первым для наших спортсменов после прошлогодней смены руководства. Провал на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане заставил тогдашнего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на новый четырехлетний срок. В мае на этот пост был избран двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира и единственный в российской истории обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

Вице-президентом союза стал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Кроме того, значительно поменялся тренерский состав мужской и женской команд. Руководство ими было возложено на главного тренера Анатолия Хованцева, вернувшегося в страну после семи лет работы в Финляндии. Он уже был наставником отечественной женской сборной, но закончился этот этап в карьере Анатолия Хованцева скандалом — в марте 2011 года он был отстранен от должности прямо во время неудачной эстафетной гонки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске решением тогдашнего президента СБР Михаила Прохорова.

Удержать планку

Чемпионат мира в шведском Эстерсунде станет для всей руководящей группы отечественного биатлона первым масштабным соревнованием. С учетом всех кадровых сложностей — карьеру завершил олимпийский чемпион Антон Шипулин, а состав сборной в целом резко омолодился — функционеры намерены повторить результаты предыдущего мирового первенства. В 2017 году в австрийском Хохфильцене России удалось взять золото в мужской эстафете (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин) и бронзу в смешанной эстафете (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин).

— Медального плана у нас нет, но постараемся выступить не хуже, чем в Хохфильцене, — сообщил «Известиям» Владимир Драчев. — Нынешний сезон доказал, что ребята могут показывать очень достойные результаты на этапах Кубка мира и быть конкурентоспособными на самом высоком уровне. Так что излишней нервозности у них быть не должно, хотя в команде много молодых спортсменов.

Показательно, что из призеров двухлетней давности на ЧМ поехали лишь Логинов и Цветков. Остальные герои Хохфильцена в окончательную заявку сборной России не попали. У мужчин компанию Логинову и Цветкову в Швеции составят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Двое последних присоединятся к команде уже по ходу чемпионата мира, когда закончат выступления на проходящей в эти дни в Красноярске зимней Универсиаде.

От женщин Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

— Обновление состава радикальное, но радует, что тренеры и СБР наконец стали работать на перспективу и усиление конкуренции, — поделился с «Известиями» двукратный призер Олимпийских игр Александр Привалов. — У нас практически нет «неприкасаемых». По сути, место в составе сборной было гарантировано только Логинову, но тут всё логично — никто в здравом уме не стал бы ставить под сомнение позиции человека, завоевавшего несколько подиумов в сезоне и идущего вторым в общем зачете Кубка мира. А для остальных такая проверка очень полезна. И для молодежи, поехавшей на чемпионат мира, и для спортсменов вроде Бабикова, Цветкова, Подчуфаровой, Акимовой, которые могут пересмотреть свою работу и найти новую мотивацию для прогресса.

Позднее начало

Основную медальную нагрузку в Кубке мира с начала сезона несет Александр Логинов. Еще в декабре на стартовом этапе в Поклюке он выиграл две бронзы — в спринте и гонке преследования. На его же счету два серебра в тех же дисциплинах на третьем этапе в Нове-Место. Там же Евгений Гараничев стал третьим в масс-старте. Между этими этапами — в Хохфильцене — Екатерина Юрлова-Перхт получила бронзу в спринте — это первая медаль наших женщин за два года.

После Нового года появились иллюзии на тему возрождения нашего биатлона. На первом январском этапе в Оберхофе россияне взяли три золота. Сначала Логинов выиграл спринт. Затем в течение одного дня мы увидели два триумфа в эстафетах. У женщин успех праздновали Павлова, Васильева, Куклина и Юрлова-Перхт. А у мужчин, где Логинов бежал последний этап, героями также стали Цветков, Гараничев и Малышко.

Но далее последовал ушат холодной воды, и на следующих четырех этапах у нас на счету были лишь две бронзы в канадском Кенморе. Логинов вновь добился подиума в спринте, а затем совместно с Гараничевым, Латыповым и Поварницыным завоевал медаль в эстафете.

— Последние результаты в Кубке мира не вызывают позитивных эмоций, но надо учитывать, что за один сезон очень трудно добиться высоких показателей, — заявил «Известиям» вице-президент СБР Сергей Чепиков. — Считаю, команда начала подготовку поздно — в середине июня. А нужно было делать это в начале мая. Но обстоятельства сложились так, что выборы президента СБР были назначены только на 18 мая. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав. Поэтому подготовка не была полноценной.

Прицел на Пекин

В руководстве СБР отмечают, что чемпионат мира будет важным, но промежуточным этапом в подготовке молодой и конкурентоспособной команды к следующим Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

— С лета у СБР было очень много организационных проблем, — добавил Сергей Чепиков. — Например, нужно было решать вопрос с экипировкой, поскольку закончился контракт с ее производителями. Но в будущее мы смотрим с оптимизмом. Время еще есть — до Олимпиады в Пекине три года. К следующим сезонам тренеры смогут готовить биатлонистов более системно. Мы намерены делать ставку на молодых ребят, привлекать их в основной состав.

Первые медали в Эстерсунде будут разыграны 7 марта в смешанной эстафете.

— Конечно, нам важно хорошо начать с первой гонки. Удачное выступление в смешанной эстафете может задать положительный тон всему турниру, — резюмировал Владимир Драчев.

Всего в Эстерсунде будет разыграно 12 комплектов наград. Результаты этих соревнований также пойдут в общий зачет Кубка мира, где среди мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе, вторым идет Александр Логинов, третьим — француз Симон Дестье. У женщин на первом месте находится итальянка Лиза Виттоцци, а следом за ней идет ее соотечественница Доротея Вирер. Замыкает тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Лучшая из россиянок — Ирина Старых — расположилась на 22-м месте.