С прицелом на Швецию: в биатлоне надеются на Логинова и Гараничева

Определился состав сборной России по биатлону на чемпионате мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В мужскую команду вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Никита Поршнев. На последнее, седьмое место претендуют Максим Цветков и Эдуард Латыпов. У женщин в заявку попали Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Есть шанс поучаствовать в ЧМ и у Маргариты Васильевой. Она выступит на турнире, если избежит наказания за пропуск трех допинг-тестов. Вопрос должен решиться 4 или 5 марта.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков уверен, что тренерский штаб сделал правильный выбор.

— Считаю, что это оптимальный состав с учетом всех проведенных стартов в нынешнем сезоне, — заявил он «Известиям». — Осталось только решить, кто займет последнее вакантное место в мужской команде.

На него претендует чемпион мира, экс-капитан сборной России Максим Цветков и призер этапов Кубка мира Эдуард Латыпов. В этом сезоне оба спортсмена попадали в основу сборной, но не смогли показать высоких результатов. В активе Латыпова — 26 очков (67-е место в рейтинге IBU), у Цветкова — 17 баллов (76-е место).

— Кто все-таки займет вакантное место и поедет на ЧМ — не так уж принципиально, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов. — Тренерский штаб посмотрит, кто лучше готов на данный момент — Цветков или Латыпов, и сделает свой выбор. Основная же шестерка участников, на мой взгляд, отобрана справедливо, учитывая результаты, которые они показывали в ходе сезона.

Точно вне заявки остались Антон Бабиков и Виктория Сливко. Вместо ЧМ они отправятся на Кубок IBU, чтобы заработать квоты на первый этап Кубка мира следующего сезона (победитель общего зачета Кубка IBU на первом этапе Кубка мира стартует вне квоты). Сейчас Бабиков уверенно лидирует в рейтинге, более чем на 100 баллов опережая Сергея Корастылева. Виктория Сливко выигрывает 78 очков у немки Надин Хорхлер.

— Это логично. Нет смысла ехать в Эстерсунд почти на две недели в качестве запасного, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. — Тем более есть возможность получить соревновательную практику. Пусть и в стартах не столь высокого уровня. Бабиков и Сливко получали шансы на этапах Кубка мира, но не реализовали их.

На прошлом чемпионате мира, который состоялся два года назад в австрийском Хохфильцене, сборная России завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Последнюю личную медаль на ЧМ наша команда выигрывала в 2015 году. Золото в индивидуальной гонке взяла Екатерина Юрлова, серебро в гонке преследования досталось Антону Шипулину.

— Думаю, Логинов и Гараничев вполне могут бороться за медали на ЧМ-2019, — продолжил Владимир Барнашов. — Они показывали хорошие результаты на этапах Кубка мира. Многое зависит от того, как ребята провели подготовительный период, какую подводку они сделали к главному старту сезона. Медальный потенциал есть и в мужской эстафете.

Немного шансов выступить на ЧМ у Маргариты Васильевой. В нынешнем сезоне 27-летняя спортсменка дебютировала на этапах Кубка мира и стала настоящим открытием, выиграв эстафетное золото в Оберхофе и заработав уже 155 рейтинговых очков (34-е место в рейтинге IBU).

В феврале стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста и рискует получить дисквалификацию — от одного года до двух лет. Если объяснение сочтут убедительным, то Маргарита присоединится к сборной России на ЧМ.

— Не думаю, что Маргарите Васильевой простят пропуск трех допинг-тестов, — пояснил Анатолий Алябьев. — Во-первых, это довольно серьезное нарушение, несмотря на то что у биатлонистки есть внятные объяснения этому. Во-вторых, отношение к российским спортсменам из-за всех допинговых скандалов последних лет может быть более суровое.

В составе женской сборной основные надежды связывают с Екатериной Юрловой (есть медаль в личной гонке в этом сезоне и золото в эстафете) и Светланой Мироновой (самая скоростная российская биатлонистка, добилась существенного прогресса в последнее время). Можно было бы добавить в этот список опытную Ирину Старых, но пока неясно, как она будет чувствовать себя после травмы спины, которая едва не стоила ей поездки на ЧМ.

— Девушкам все-таки сложно будет рассчитывать на медали. Шансов, откровенно говоря, немного. Но будем болеть, в биатлоне всякое бывает, — заключил Владимир Барнашов.

Расписание чемпионата мира по биатлону:

7 марта — смешанная эстафета

9 марта — спринт (женщины)

9 марта — спринт (мужчины)

10 марта — гонка преследования (женщины)

10 марта — гонка преследования (мужчины)

12 марта — индивидуальная гонка (женщины)

13 марта — индивидуальная гонка (мужчины)

14 марта — сингл-микст

16 марта — эстафета (женщины)

16 марта — эстафета (мужчины)

17 марта — масс-старт (женщины)

17 марта — масс-старт (мужчины)