Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Суд приговорил к 1,5 годам условно первого фигуранта уголовного дела «Нового величия» — Рустама Рустамова. Об этом сообщила адвокат другого фигуранта Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина.

По ее словам, Сергиево-Посадский городской суд Московской области признал Рустамова виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества, передает 6 марта ТАСС.

Дело фигуранта слушалось в особом порядке, так как мужчина признал вину в полном объеме и заключил со следствием досудебное соглашение.

Всего по уголовному делу проходят 10 фигурантов, четверо находятся в СИЗО, шестерым в марте прошлого года суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

10 января Мосгорсуд признал законным домашний арест, под которым находятся две участницы организации «Новое величие» 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик.

Уголовное дело расследуется по ст 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества и участие в нем». Следствие полагает, что участники группы хотели совершить государственный переворот и захватить власть в России, им грозит до 10 лет тюрьмы.