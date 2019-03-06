Гуайдо назвал неправомерной высылку немецкого посла из Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имела права объявлять персоной нон грата посла Германии в республике Даниэля Кринера. Слова политика в среду, 6 марта, приводит журналист Габриэль Бастидас в своем Twitter.

«Тот, кто узурпирует власть, не имеет права объявлять кого-либо персоной нон грата. Это шантаж и угроза послу Германии, который внес большой вклад в попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу», — подчеркнул Гуайдо. Отмечается, что венесуэльский депутат Омар Барбоса также заявил, что парламент осуждает высылку дипломата.

Ранее 6 марта правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике персоной нон грата. В тексте коммюнике, приложенном к записи, говорится, что дипломат систематически вмешивался во внутренние дела страны и нарушал принятые нормы международных отношений. Кринеру дали 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

5 марта правительство США не исключило введения санкций для всех стран, ведущих дела с Венесуэлой. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс подчеркнул, что соответствующее решение пока не принято, но «такая возможность остается».

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границ с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена. Поставка обострила конфликт в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Россия и ряд других стран выступили на стороне главы государства Николаса Мадуро.