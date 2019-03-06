Прямой эфир
Сюжет:

Венесуэла объявила немецкого посла персоной нон грата

0
Фото: EUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике Даниэля Кринера персоной нон грата. Об этом написал в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы
Оппозиционер снова в стране, и это невыгодно официальному Каракасу

В тексте коммюнике, приложенном к записи, говорится, что дипломат систематически вмешивался во внутренние дела страны и нарушал принятые нормы международных отношений. Кринеру дали 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Венесуэла готова поддерживать отношения со всеми европейскими странами, но только на сбалансированной, конструктивной основе, подчеркивается в документе.

5 марта правительство США не исключило введения санкций для всех стран, ведущих дела с Венесуэлой. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс подчеркнул, что соответствующее решение пока не принято, но «такая возможность остается».

23 января на фоне акций протеста спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Россия и ряд других стран выступили на стороне главы государства Николаса Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Полицейские получили ранения во время беспорядков на карнавале в Каракасе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017