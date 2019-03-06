Венесуэла объявила немецкого посла персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике Даниэля Кринера персоной нон грата. Об этом написал в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

В тексте коммюнике, приложенном к записи, говорится, что дипломат систематически вмешивался во внутренние дела страны и нарушал принятые нормы международных отношений. Кринеру дали 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Венесуэла готова поддерживать отношения со всеми европейскими странами, но только на сбалансированной, конструктивной основе, подчеркивается в документе.

5 марта правительство США не исключило введения санкций для всех стран, ведущих дела с Венесуэлой. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс подчеркнул, что соответствующее решение пока не принято, но «такая возможность остается».

23 января на фоне акций протеста спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США, которые спустя неделю ввели санкции против республики, а также Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Россия и ряд других стран выступили на стороне главы государства Николаса Мадуро.