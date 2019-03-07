Герой Китая: вспоминаем лучшие фильмы Чжана Имоу

В российский прокат выходит фильм «Тень». Его режиссер Чжан Имоу для всего мира — главный представитель китайского кинематографа, мастер, который одинаково успешен в драме, эпосах и блокбастерах. Он обласкан крупнейшими фестивалями, а лучшие актеры мечтают сыграть у него хотя бы маленькую роль. Вот несколько его фильмов, которые стоит посмотреть перед тем, как идти в кино на новую картину.

«Красный гаолян»

Дебютная работа Чжана Имоу не только заставила говорить о нем как о большом таланте, но и открыла всему миру китайский кинематограф, который прежде считался локальным и малоинтересным явлением. С тех пор как «Красный гаолян» в 1988 году получил «Золотого медведя» в Берлине, все международные фестивали считают своим долгом включить в программу хотя бы одну ленту из Китая.

Во многом своим успехом картина обязана актрисе Гун Ли. Чжан Имоу на много лет сделал ее своей музой. Впоследствии она снималась также у Вонга Кар-Вая, Майкла Манна и других мэтров. Здесь она — молодая вдова, владелица винодельни, любовница одного из своих рабочих и просто женщина, которой, чтобы выжить, надо решаться на непростые поступки. Китай 1930-х годов здесь переполнен насилием, но когда приходят японские оккупанты, даже бывшие враги объединяются, хотя это уже ничего не меняет. Красный цвет здесь — это вино и кровь, заросли дикого гаоляна не раз окропятся и тем, и другим. Поэтическая и жестокая лента.

«Цзюй Доу»

Опять в главной роли Гун Ли, и опять она женщина со сломанной судьбой. Снова жестокий муж и незадачливый любовник. Но акценты расставлены иначе. В «Гаоляне» сама действительность была враждебна человеку, здесь же действие практически упрятано за стены маленькой красильной фабрики, где сумасбродный хозяин сживает со свету одну жену за другой. Такая же судьба уготована юной Цзюй Доу, но она рожает ребенка от приемного сына своего мужа, а тот, уже калека, вынужден много лет бессильно злиться, наблюдая за их романом.

Темнота большого дома наполнена исступленным и извращенным эротизмом, помноженным на отчаянное знание того, что возлюбленным никогда не позволят быть вместе. Кроме того, всё видит подрастающий мальчик. Он не догадывается, кто его истинный отец, и ненавидит человека, с которым его мать делит ложе. Это первая китайская лента, номинированная на «Оскар» (1991), хотя в самом Китае ее положили на полку, посчитав слишком безнравственной.

«Цю Цзю идет в суд»

После ряда фильмов о прошлом Чжан Имоу решил показать, что и в современном Китае жизнь не сахар. Мужа Цю Цзю (Гун Ли) жестоко избил деревенский староста, но все сделали вид, что ничего страшного не случилось, обидчика не наказали. Тогда Цю Цзю, несмотря на поздний срок беременности, отправляется по инстанциям с требованием, чтобы староста хотя бы извинился перед ее мужем. Над ней смеются, суд пытается откупиться от нее мизерной денежной компенсацией, а Цю Цзю, тратя последние копейки, с трудом передвигая ноги, недоумевает: неужели никто в этой стране не способен признать, что избить человека — нехорошо? В Венеции фильму дали «Золотого льва» (1992), а Гун Ли получила «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль.

«Жить»

Этот фильм надолго остается в памяти после просмотра. Многие считают «Жить» (1994) вершиной творчества Чжана Имоу. Масштабное полотно со множеством декораций и массовыми сценами напоминает эпопеи Бондарчука и Озерова. Одна эпоха сменяет другую, но в центре сюжета один маленький человек, которого затянуло в мясорубку истории Китая ХХ века. Фу Гуй (его играет Гэ Ю) в начале фильма проигрывает в карты фамильный дом и остается со своей семьей на улице. После глубочайшей внутренней перемены бывший бонвиван превращается в покорного судьбе бедняка, который, чтобы прокормить родных, устраивает представления уличного театра теней.

Война, коммунисты, хунвейбины — Фу Гуй пытается везде быть тихим и добрым, но его, как ветхозаветного праведника Иова, катастрофы настигают одна за другой. И вот он уже безуспешно старается сдержать слезы на могилах своих детей, не находя себе ни в чем оправдания. Поскольку история Китая во многом созвучна нашей, этот фильм как будто и о России, эдакий «10 000 дней Ивана Денисовича». Поэтому и у нас он долго останется актуальным. В Каннах жюри выдало «Жить» Гран-при и приз Гэ Ю за лучшую мужскую роль.

«Сохраняй спокойствие»

Неожиданно для всех в 1997 году Чжан Имоу снял брутальную криминальную постмодернистскую комедию на ручную камеру. Продавец книг влюбляется в проститутку, но она оказывается крайне вздорной особой. Он нанимает бомжей, чтобы они выкрикивали для нее в мегафон признания в любви, а она просит бандитов умерить пыл бывшего парня. Гротеск принимает всё большие масштабы, и вот уже по барам-караоке носятся полуголые мужики с тесаками в руках, а стоит влюбленным начать раздеваться, как в дверь всегда начинают исступленно стучать.

«Ни на одного меньше»

«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля (1999) ясно свидетельствует: Чжан Имоу создал шедевр в духе итальянского неореализма. Это рассказ о том, как полуграмотная 13-летняя девочка согласилась подменить на время сельского учителя, но ученики ее не слушаются, а один из них еще и уезжает без спросу в город, на заработки. Подобно евангельскому доброму пастырю, она отправляется на поиски заблудшей овцы, но найти в мегаполисе мальчишку, который еще и сам умудрился потеряться, практически невозможно. Девочка своим наивным упорством заставляет сотни людей помогать ей в поисках. Трогательно, смешно и настолько достоверно, что этому фильму покоряешься мгновенно и бесповоротно.

«Герой»

С этого фильма 2002 года начинается новый Чжан Имоу — создатель больших зрелищных блокбастеров с элементами фэнтези. Чаще всего это фильмы в жанре «уся» — фантастические истории о мастерах единоборств. В живописных декорациях супербойцы в роскошных одеяниях устраивают сражения, больше напоминающие балет, чем смертельные поединки. Кроме «Героя» Чжан Имоу снял в этом жанре также «Дом летающих кинжалов», «Проклятие золотого цветка» и новую картину «Тень», которая самая эстетская и красивая из них.

Все они были коммерчески успешны не только в Китае, но и за его пределами. Также отчасти к жанру «уся» относится «Великая стена» с приглашенной голливудской суперзвездой Мэттом Дэймоном, но туда, кроме воинов-людей, добавлены еще опасные демоны, от которых человечество прячется за Великой китайской стеной. Это был самый дорогой фильм в истории Китая. Лучшие же работы Чжана Имоу стоили намного дешевле, но ценятся (и, видимо, будут цениться) неизмеримо выше.