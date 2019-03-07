Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Здесь была Бритт-Мари» (12+)

Режиссер: Тува Новотны, в ролях: Пернилла Аугуст, Вера Витали, Питер Абер, Олле Сарри, Малин Леванон и другие

Шведская комедия — экранизация одноименного бестселлера Фредрика Бакмана. 40 лет идеальная домохозяйка Бритт-Мари в браке с Кентом. Но образцовый мир рушится в одночасье, когда она узнает об измене мужа. Глубоко уязвленная женщина решает порвать с прошлым, собирает чемодан и отправляется куда глаза глядят…

«Лови момент» (16+)

Режиссер: Антонина Руже, в ролях: Алексей Кортнев, Юлия Топольницкая, Юрий Быков, Михаил Тарабукин, Ингрид Олеринская и другие

Девиз эксцентричной комедии — «Следуй за мечтой!». Антонина мечтает стать актрисой. Но для этого ей надо выбраться из провинциального городка, где ее талант могли оценить лишь гости пьяных вечеринок и свадеб, которые она проводила. Тоня штурмует столичный театральный вуз, и это меняет ее судьбу.

«Гости» (16+)

Режиссер: Евгений Абызов, в ролях: Юрий Чурсин, Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков, Анастасия Уколова, Мария Лисовая и другие

Подростковое любопытство приводит компанию ребят в заброшенный дом на побережье. Здесь в начале прошлого века был спиритический салон. В разгар вечеринки, устроенной компанией, появляется таинственный хозяин дома…

«Дальше — тишина» (12+)

Худрук Малого театра Юрий Соломин поставил трогательную и трагическую историю любви двух стариков по сценарию Вины Дельмар. Многие еще помнят легендарную постановку этого произведения в Театре Моссовета, в которой блистали Фаина Раневская и Ростислав Плятт. В спектакле Соломина главные роли играют народные артисты Людмила Полякова и Владимир Носик.

10 марта, 18.00, Малый театр, Сцена на Ордынке

«Дарите женщинам цветы» (6+)

Музыкальное поздравление в Международный женский день от артистов Московского Губернского театра. Под аккомпанемент оркестра со сцены прозвучат любимые композиции. Для прекрасных дам споют Михаил Шилов, Эдуард Айткулов, Александр Фролов, Елена Киркова, Валерия Минина.

8 марта, 17.00, Московский Губернский театр

«Русская война Пекторалиса» (16+)

Дорога и жизнь тесно переплетаются в музыкальном спектакле, поставленном Сергеем Пускепалисом по мотивам повести Лескова «Железная воля». Историю о немецком инженере Гуго Пекторалисе и его приключениях в России разыграют Иван Шибанов, Виталий Егоров, Александр Воробьев и другие звезды труппы.

8 марта, 19.00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской

«Осенняя история» (16+)

Людмила Чурсина выйдет на экспериментальную сцену Театра Российской Армии в премьерном спектакле Валентина Варецкого — трогательной истории о вечности, одиночестве и хрупкости жизни. Народная артистка СССР предстанет в образе мистической женщины Амбры.

9 марта, 19.00, Театр Российской Армии, экспериментальная сцена

«Русалка» (12+)

Впервые на сцене Большого театра поставили оперу чешского классика Антонина Дворжака. Сказочную историю о лесных нимфах, Водяном, ведьме Ежибабе (Бабе Яге) и Принце, покоренном красотой Русалки, воплотил молодой режиссер Тимофей Кулябин. Главные партии исполняют Динара Алиева, Екатерина Морозова, Олег Долгов и другие солисты.

8, 9 марта, 19.00, Большой театр, Новая сцена

«Эсмеральда» (12+)

Балет на музыку Пуни, Глиэра и Василенко, поставленный в 1950 году для театра на Большой Дмитровке, — знаковый: на протяжении нескольких десятилетий он был в репертуаре. Яркая литературная основа, запоминающаяся музыка, выдающееся мастерство балетмейстера — всё это делает «Эсмеральду» памятником хореографического искусства.

8 марта, 19.00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Женский вкус» (0+)

В Музее Тропинина открылась выставка фарфора из коллекции Нелли Кобзон. Вазы, декоративные тарелки, шкатулки середины XIX века собирались много лет. За каждым предметом — история. Изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями.

До 14 апреля, Музей Тропинина

«Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» (6+)

В Пушкинском музее в сотрудничестве с Tate открылась выставка британской живописи XX века. В Россию привезли более 80 произведений художников, работы которых сегодня бьют рекорды на аукционах: это Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Леон Коссоф, Франк Ауэрбах, Майкл Эндрюс, Юэн Аглоу, Дэвид Бомберг, Уильям Колдстрим и Паула Регу.

До 19 мая, ГМИИ имени Пушкина

Les années folles (0+)

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» Мультимедиа Арт Музей представляет выставку «Les années folles. Фотография, костюмы и обувь из коллекции Shoe Icons». Желающие погрузиться в атмосферу середины 1920-х и насладиться стилем ар-деко наверняка оценят представленные экспонаты. Здесь платья эпохи «великого Гэтсби», туфельки, аксессуары, серебряная и золотая кожа, стеклярус, бисер, стразы... В общем, всё, что любят девочки.

До 19 мая, Мультимедиа Арт Музей