Опять драконы: американский мультфильм вновь возглавил прокат

Новинки не смогли подвинуть лидера прошлой недели. Как и уикендом ранее, российский прокат возглавил голливудский мультфильм «Как приручить дракона 3». По данным ЕАИС, последняя часть трилогии заработала 314 млн и по итогам двух недель смогла преодолеть рубеж в 1 млрд рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, мультфильм стал первым «миллиардером» среди релизов, вышедших в этом году.

— Сборы новинок, как и уикенда в целом, вполне соответствуют прогнозам. Российская комедия «Любовницы» заняла вторую строчку с хорошим результатом в 104 млн и улучшит кассу на следующей неделе благодаря дополнительному выходному 8 марта . Важно и то, что фильм идет в кинотеатрах с двумя возрастными маркировками («16+» и «18+»). Это позволило расширить аудиторию, — полагает эксперт.

На третьем месте закончила неделю еще одна новинка — хоррор-комедия «Счастливого нового дня смерти» (61 млн). Сборы оказались немного ниже по сравнению с предыдущей частью. Возможно, зрителей смутило смешение жанров хоррора и комедии, предполагает Ольга Зинякова. На четвертом месте финишировал фантастический экшн «Алита: Боевой ангел» (47 млн). Три недели проката в России принесли новому фильму Роберта Родригеса более 716 млн.

Замыкает первую пятерку триллер «Наркокурьер» Клинта Иствуда, который немного обошел российскую комедию «Громкая связь» — оба релиза собрали около 40 млн. Но для фильма Алексея Нужного это уже третья неделя проката. Всего на счету отечественной картины уже более 445 млн. Эпическая экранизация романа Алексея Иванова «Тобол» стала девятой с бокс-офисом 26 млн. В общей сложности в копилке проекта — 117 млн рублей.

— В праздничный уикенд главным релизом станет кинокомикс «Капитан Марвел» с женским персонажем (играет лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон) в главной роли, — отмечает Ольга Зинякова.

Также в прокате будет множество российских релизов — анимация «Гурвинек. Волшебная игра», комедия «Лови момент», хоррор «Гости» и драма «Ван Гоги». Помимо этого, на экраны выйдет драма «Вокс Люкс» с Натали Портман и Джудом Лоу, новый фильм Чжана Имоу «Тень» и комедия «Родители легкого поведения».